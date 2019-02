Storbritannia og EU ser ulikt på utsiktene for gjennombrot

utenriks

Finansminister Philip Hammond sa torsdag til BBC at det har vore bevegelse i EU som kan leie til eit gjennombrot i forhandlingane om brexit om få dagar.

Hammond sa at framgangen han meiner å ha merkt seg, kan opne for ei ny avstemming neste veke om skilsmisseavtalen til statsminister Theresa May, som vart avvist i underhuset i førre månad.

Omtrent samtidig sa presidenten i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker at han framleis er pessimist og fryktar ein ukontrollert britisk utgang frå EU, trass i konstruktive samtalar med May i Brussel onsdag.

Juncker sa torsdag at ein brexit utan avtale vil ha «fryktelege økonomiske og sosiale konsekvensar» både i Storbritannia og på kontinentet, og at han gjer det han kan for å unngå det.

– Men eg er ikkje veldig optimistisk, understreka han.

(©NPK)