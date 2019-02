Velta statue av overgrepsskulda prest i Gdansk

utenriks

Eit videoopptak viser at tre menn festar eit tau rundt statuen og trekker han ned mot bakken i Gdansk torsdag morgon. Aktivistane la deretter barneundertøy i hendene til statuen. Der la dei òg kvite blonder frå kyrkjevestar, som blir brukte av gutar som fungerer som presteassistentar i den romersk-katolske kyrkja.

Aktivistane har uttalt at dei velta statuen for å protestere mot korleis den polske katolske kyrkja handterer seksuelle overgrep. Jankowski var skulda for seksuelle overgrep mot mindreårige gutar. Han døydde i 2010.

Hærverket skjedde berre timar før startskotet for toppmøtet i Vatikanstaten. Katolske kyrkjeleiarar frå heile verda er samla for å diskutere korleis ein kan kjempe mot seksuelle overgrep.

Aktivistane vart arresterte seinare torsdag, melder den polske kringkastaren TVN24.

