200 amerikanske soldatar blir igjen i Syria

utenriks

– Ein liten fredsbevarande styrke på om lag 200 vil bli igjen i Syria i ein periode, seier talsperson i Det kvite hus Sarah Sanders torsdag.

Kunngjeringa kjem etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og den amerikanske motparten hans Donald Trump i ein telefonsamtale var vorte einige om at USAs militære tilbaketrekking frå Syria skal gjennomførast i tråd med dei felles interessene i landa.

– Når det gjeld Syria, vart dei to presidentane einige om å fortsetje å samkøyre etbleringa av ei mogleg tryggingssone, heiter det i meldinga frå Washington.

Forsvarssjefane frå begge landa skal møtast i USA til veka for å fortsetje dialogen.

Ingen detaljar

Sanders gir ingen detaljar om den fredsbevarande styrken, men eit slikt initiativ kan opne opp for at europeiske allierte stiller med tilsvarande militære mannskap med same formål.

Fungerande forsvarsminister Patrick Shanahan var i førre veke i Europa og prøvde – tilsynelatande utan hell – å få allierte til å utplassere styrkar i Syria når USA hentar soldatane sine heim. Han skal ha hatt problem med å overtyde andre land om at dei skal risikere soldatane sine når USA trekker sine ut.

Vil ha kurdarane ut

Det er enno ikkje tidfesta eksakt når USA trekker styrkane ut av Syria, men det blir truleg i april eller mai. Tyrkia fryktar angrep frå kurdisk milits over grensa frå Syria når USAs 2.000 soldatar forlèt dei nordlege områda i Syria. Tyrkia har derfor tidlegare varsla at det vil bli oppretta ei tryggingssone i Syria langs grensa mot Tyrkia, og at denne vil stå på plass med eller utan USAs hjelp. Det vil i praksis seie ein 30 kilometer brei buffer mellom kurdarar og Tyrkia.

Per i dag er det kurdarar der, sidan USAs soldatar har assistert SDF-alliansen i kampen mot den ytterleggåande islamistgruppa IS, og den kurdiske YPG-militsen er blant medlemmene i SDF. Tyrkia ser på YPG som ei terrorgruppe med band til den forbodne PKK-geriljaen.

Betent

Sjølv om USA og Tyrkia er allierte i Nato, har tonen mellom Trump og Erdogan vore temmeleg hissig den siste tida, særleg på grunn av krigen i Syria.

I januar skreiv Trump på Twitter at USA kjem til «å knuse Tyrkia økonomisk» viss landa går til angrep mot kurdarane i Nord-Syria.

Tyrkia svarte med å påpeike at dei sidestiller Daesh (IS på engelsk), PKK, PYD og YPG og vil kjempe mot dei alle.

– Terroristar kan ikkje vere partnarane dine og allierte, påpeika talspersonenentil Erdogan, Ibrahim Kalin.

