Belgisk klimaaktivist skuffa over Noreg

– Eg synest det er litt trist at det ikkje er nok folk på gatene i land som Noreg og Sverige. Vi må gjere dette større, slik at politikarane byrjar å lytte til oss, seier Kyra Gantois til NTB.

Ho er ein av initiativtakarane bak den belgiske elevaksjonen, der rundt 35.000 elevar har delteke på det meste.

Politikarane, derimot, har så langt ignorert krava, fastslår Gantois.

Torsdag marsjerte rundt 7.500 belgiske ungdommar saman med svenske Greta Thunberg, som hadde komme med tog heile vegen frå Stockholm for å delta. Thunberg starta det heile i fjor haust med den ikoniske skulestreiken sin for klimaet, og sidan har titusenvis av elevar late seg inspirere over heile Europa.

Frå Brussel reiste Thunberg vidare til Paris for å delta i nye aksjonar fredag ettermiddag.

Heime i Sverige, derimot, har berre nokre hundre aktivistar delteke i forsøka på å få til noko liknande.

I Noreg har Natur og Ungdom teke initiativ til skulestreik fredag 22. mars.

Thunberg har på si side oppfordra til ein global skulestreik for klimaet éi veke tidlegare, den 15. mars.

