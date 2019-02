Forskar i Brasil frikjent for Hydro-skuldingar om ærekrenking

utenriks

Rettsavgjerda frå dommaren Rubens Rollo D'Oliveira kom torsdag, skriv E24.

D'Oliveira, som er ekspert på miljøkriminalitet, meiner det ikkje er hald i skuldingane mot Lima. Føremålet hans har vore å informere befolkninga, ifølgje dommaren.

Bakgrunnen for saka er utsleppa frå Hydros gigantiske aluminafabrikk Alunorte under eit veldig uvêr for eitt år sidan. Alunorte vart skulda for forureining av drikkevatn, noko Hydro har nekta for.

Marcelo Lima ved forskingssenteret IEC har hevda at Alunorte slapp ut raudslam i det lokale drikkevatnet i Barcarena i delstaten Pará. Selskapet svarte nyleg med å saksøke Lima for ærekrenking og falske påstandar.

No er Lima frikjent, mens Hydro må betale sakskostnader. Hydros kommunikasjonssjef Øyvind Breivik seier til E24 at selskapet er usamd i konklusjonen til dommaren og vil vurdere kva som kan bli gjort vidare.

Det er mogleg å anke avgjerda til ein føderal domstol i Brasils hovudstad Brasília.

