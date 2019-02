Greta Thunberg leidde klimaprotest i Paris

utenriks

Thunbergs elev-demonstrasjonar har spreidd seg til ei rekke europeiske land, men det har ikkje vore halde store demonstrasjonar i Frankrike før no.

Men fredag deltok fleire tusen menneske i Paris, ifølgje nyheitsbyrået DPA. «Baby, it used to be cold outside,» stod det på ein av plakatane – som venteleg viste til ein amerikansk song som har vorte utsett for metoo-kritikk.

Thunberg byrja i fjor å skulke skulen kvar fredag for å demonstrere i Stockholm med krav om meir effektive tiltak mot klimaendringane.

Protesten til den svenske jenta har det siste halvåret inspirert skuleelevar og tenåringar i Brussel, Sydney, Berlin, London og fleire andre byar. I Brussel er det halde store klimademonstrasjonar mange veker på rad. Torsdag deltok rundt 7.500 belgiske elevar, og Thunberg fekk tale for fleire av dei viktigaste EU-leiarane.

– Eg trudde aldri at det skulle bli så stort, og eg synest det er fantastisk, sa Thunberg i Paris før demonstrantane strøymde ut i gatene der.

