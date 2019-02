India vil hindre at vatn går til Pakistan

utenriks

Den indiske ministeren for vassressursar, Nitin Gadkari, seier at India vil utnytte ubrukte vassressursar i tre elvar for å forsyne indiske delstatar i staden for å la vatnet gå til Pakistan.

– Regjeringa har vedteke å hindre at vår del av vatnet strøymer inn i Pakistan slik det har hittil. Vi skal avleie vatnet frå elvane i aust for å forsyne befolkninga i Jammu, Kashmir og Punjab, seier han.

Pakistan fryktar at India dermed undergrev Indus-traktaten for vassressursar, som vart forhandla fram med hjelp frå Verdsbanken i 1960. Han opnar for at vatn frå tre elvar i India skal flyte uhindra inn i pakistansk Kashmir og vidare inn i Pakistan.

Traktaten, som er viktig for landbruksbaserte Pakistan, har fungert sjølv om landa har vore i krig tre gonger sidan 1947. Men India har òg tidlegare trua med å dirigere om vatnet frå elvane i Kashmir, seinast i 2016.

Mange i India ønsker at regjeringa skal trekke seg frå Indus-traktaten om ikkje Pakistan innfrir kravet om at dei sluttar å stø opp under væpna separatistar som slåst for at Kashmir riv seg laus frå India.

Pakistan avviser skuldingane og seier dei berre gir moralsk og diplomatisk støtte til opprørsgrupper, og skuldar India for brot på menneskerettane i den indiske delen av Kashmir.

I førre veke vart minst 40 indiske soldatar drepne i eit separatistangrep mot ein kolonne med militære bussar i Kashmir.

(©NPK)