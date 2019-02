Sivile blir evakuerte frå siste IS-område

utenriks

Lastebilane vart eskorterte av pickupar med påmonterte maskingevær då dei køyrde gjennom ein humanitær korridor frå IS' teltleir i utkanten av den vesle byen Baghouz.

Rundt 300 IS-krigarar har saman med fleire hundre sivile vore kringsette av dei USA-støtta SDF-styrkane i den vesle leiren ved grensa til Irak i fleire veker.

SDF har ikkje vore i stand til å gjennomføre den siste offensiven for å ta området på grunn av dei mange sivile. Tidlegare fredag gjennomførte den USA-leidde koalisjonen bombing av området utanfor Baghouz for å auke presset på IS-krigarane.

Mens SDF trengde IS tilbake i eit stadig mindre område, forlét nesten 20.000 menneske området til fots gjennom korridoren. Men for litt over ei veke sidan stengde IS korridoren, og ingen slapp ut før onsdag då ei større gruppe vart evakuert.

Samtidig opplyser amerikanske og irakiske kjelder at mange IS-krigarar snik seg over grensa inn i Irak heller enn å lide nederlag i Syria.

Truleg har nærare tusen IS-krigarar kryssa den opne ørkenen i grenseområdet dei siste seks månadene for å sleppe unna SDF i Syria.

I Irak har celler av IS-krigarar stått for ei aukande mengde kidnappingar, drap og overfall langs vegane for å skape frykt i befolkninga, ifølgje ein irakisk general.

(©NPK)