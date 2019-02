«Green book» beste film under Oscar-utdelinga

utenriks

Saman med Queen-filmen «Bohemian Rhapsody» var det «Green book» og «Roma» som stakk av med flest prisar. Regissør Alfonso Cuaron fekk pris for beste regi, beste foto og for beste framandspråklege film for «Roma». 57-åringen sa han er stolt over å ta prisane med seg heim til Mexico. – Dette er ein mexicansk film, denne tilhøyrer Mexico, sa han då han henta prisen for beste regi. «Bohemian Rhapsody» fekk først tre av dei mindre profilerte prisane for lydredigering, lydmiksing og klipping, før dei toppa med prisen for beste mannlege skodespelar til Rami Malek i rolla som vokalist Freddie Mercury, ei rolle som eigentleg var tiltenkt Sacha Baron Cohen. – Eg var kanskje ikkje det openberre valet, men det ser ut som det fungerte, sa Malek i takketalen sin. Rockebandet Queen med Adam Lambert på vokal steppa elles inn som opningsnummer i staden for den tradisjonelle monologen frå konferansieren til Oscar-showet, etter at komikaren Kevin Hart trekte frå seg vertsjobben. Då det kom ut at Hart har vorte kritisert for påstått homofobiske innlegg i sosiale medium, bestemte Oscar-akademiet seg for å droppe å finne ein erstattar.

Av dei mest nominerte filmane i år var òg kongehusdramaet «The Favorite» av Giorgos Lanthimos, med ti nominasjonar og nyproduksjonen av klassikaren «A Star is Born», med åtte nomineringar.

Enkelte oppfatta det som litt overraskande då Olivia Colman vann prisen for beste kvinneleg hovudrolle i «The Favourite», der Glenn Close, Oscar-nominert for sjuande gong, var ein av favorittane. Også Lady Gaga var nominert til den prisen, men ho henta sin Oscar i ein annan kategori: Beste song, som ho vann med låten «Shallow» frå filmen «A star is born». Songen framførte ho på gallaen søndag saman med skodespelarmakker frå filmen, Bradley Cooper.

