BMW fått bot for utslepp frå dieselbilar

BMW har ikkje gjort dette med overlegg. Snarare dreier det seg om overskriding av utsleppsgrensene som følgje av ein feil, påpeikar påtalemakta.

– Påtalemakta i München har skrive ut ei bot på 8,5 millionar euro for ei administrativ misferd som førte til aktløyse i kvalitetskontrollen, heiter det i ei fråsegn.

I underkant av 8.000 bilar er omfatta av feilen. Påtalemakta har grunn til å tru at «feilmerking av den delen av motor-programvara som kontrollerte eksosanlegget» var årsak til at utsleppa viste seg å vere høgare enn det lova tillèt.

– Grundig etterforsking har verken funne bevis for at det vart montert jukseprogramvare med overlegg, eller at BMWs tilsette med overlegg har gjort seg skuldige i juks, legg påtalemakta til.

– Men selskapet hadde ikkje innført eit formålstenleg kvalitetskontrollsystem som kunne ha hindra feilen, eller avdekt han etter at han dukka opp, skriv påtalemakta.

BMWs aksjekurs såg ut til å vere upåverka av bota måndag formiddag og steig 1,3 prosent på Frankfurt-børsen.

