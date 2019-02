Støtta til Macron aukar

utenriks

32 prosent seier no at dei meiner Macron er ein god president, skriv Reuters om målinga, som er gjennomført av Odoxa. Det er same nivå som presidenten låg på før protestrørsla «dei gule vestane» starta demonstrasjonane. Det som byrja som protestar mot ein ny auke av drivstoffprisane, utvikla seg til ei brei protestrørsle mot Macrons politikk.

Populariteten til presidenten har krope sakte oppover sidan botnen vart nådd i desember då berre 27 prosent sa seg fornøgde med jobben han gjorde.

Parallelt med at Macron har byrja å hente seg inn, mistar «dei gule vestane» støtte blant franskmenn flest. I Odoxas måling seier 55 prosent at demonstrasjonane bør ta slutt. Det er første gong sidan protestane byrja at det er klart fleirtal for at dei bør stanse.

Målinga vart gjennomført 20. og 21. februar.

(©NPK)