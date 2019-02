Svensk tryggingspoliti etterforskar «hemmeleg nettverk»

utenriks

Minst ein av personane er mistenkte for lovbrot som kan true det svenske forsvaret, ifølgje opplysningar Ekot i Sveriges Radio har henta inn. Kjelder opplyser til kanalen at vedkommande er mistenkt for å ha «innhenta hemmelege opplysningar om forhold av fortruleg natur, av stor betyding for forsvaret i landet».

Kva dei mistenkte skal ha gjort, er ikkje kjent. Ifølgje Aftonbladet er det både sivile og folk knytt til forsvaret blant dei mistenkte.

Nokre av dei som er innblanda i saka, har vore arrestert, men er sett fri etter avhøyr, ifølgje avisa.

– Klienten min nektar for å ha brote lova, og han har forklart synet sitt på det som blir hevda, seier Ola Salomonsson, som forsvarer ein av dei mistenkte. Han vil ikkje kommentere saka ytterlegare.

Wilhelm Agrell, som er professor emeritus i etterretningsanalyse, beskriv saka som eksepsjonell.

– Det er verd å merke seg at det ikkje handlar om ein eller to personar, men det som blir beskrive som eit nettverk. Det er òg spreidd ut over fleire stader. Alle desse sakene er spesielle, seier han til Aftonbladet.

