Usemje om valresultatet i Senegal

– Basert på resultata som er komme inn hittil, er det grunn til å gratulere presidenten med attval med minst 57 prosent av stemmene, sa statsminister Mahammed Buon Abdallah Dionne like over midnatt måndag. Han la til at presidenten har vunne i 13 av 14 regionar. Salls stab meinte at presidenten hadde sikra seg attval allereie i første valomgang, skriv Reuters.

Opposisjonen meiner derimot at det ligg i korta at det er nødvendig med ein andre valomgang blant dei to fremste kandidatane.

– Resultata som er samla inn så langt, gjer oss i stand til å seie det. Vi vil ikkje la den avtroppande presidenten undertrykkje viljen til folket, sa Ousmane Sonko. Den tidlegare skatteinspektøren er populær blant unge veljarar. Heller ikkje tidlegare statsminister Idrissa Seck, som stiller som presidentkandidat for tredje gong, er klar til å innrømme nederlag.

Det offisielle valresultatet er venta først fredag.

Kandidatar utestengde

Presidenten følte seg sikker på å vinne valet på søndag. Begge dei viktigaste motstandarane hans fekk forbod mot å stille. Den populære eksborgarmeisteren i Dakar, Khalifa Sall, og Karim Wade, som er son av ein tidlegare president, kunne ikkje stille på grunn av dommar dei har fått for korrupsjon.

Veljarane hadde dermed valet mellom Macky Sall og fire mindre kjente kandidatar. Utfordrarane dreiv likevel ein intens valkamp for å hindre at presidenten skulle få ein ny periode som leiar i landet.

Infrastruktur

Sall, som er utdanna geolog, tok over som president etter å ha slått forgjengaren Abdoulaye Wade i valet i 2012. Han har gjort utbygging av infrastrukturen til ei hovudsak som president, men opposisjonen fryktar planane hans vil ende opp som ei gjeldsbombe om dei blir realiserte.

Senegal blir rekna som ein modell for stabilitet i Afrika og har dei siste åra hatt sterk økonomisk vekst. Landet har òg sloppe unna jihadistangrepa som har ramma naboland som Mali.

