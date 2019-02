Britiske medium: May opnar for å utsetje brexit

utenriks

Den nye planen blir offentleggjort tysdag. Det melder ei rekke britiske medium etter å ha vore på reise med statsministeren.

May skal først presentere planen for regjeringskollegiet og deretter for heile Underhuset tysdag ettermiddag.

Første trinn er ei avstemming i Underhuset seinast 12. mars. Der skal dei folkevalde endå ein gong få høve til å stemme over utmeldingsavtalen May har forhandla fram med EU, med eventuelle tillegg og endringar.

Men blir avtalen stemt ned på nytt, vil May ifølgje Financial Times ta initiativ til ei avstemming med to val: Enten gå ut av EU utan avtale, eller gå inn for ei "kort forlenging" av forhandlingsperioden

Ei slik forlenging kan vare i omtrent to månader, skriv Financial Times.

Ei slik avstemming vil vere eit stort skritt for May, som så langt har sagt kategorisk nei til utsetting av skilsmissa. Den nye planen er òg venta å utløyse raseri blant brexitforkjemparar i hennar eige parti.

Men statsministeren er samtidig under eit enormt press frå partifeller som krev garantiar for at Storbritannia ikkje krasjar ut av EU utan avtale.

