Indisk luftangrep mot opprørsgruppe

Natt til tysdag skulda det pakistanske forsvaret India for å ha krenkt luftrommet over den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir. Pakistanarane seier dei dreiv indarane tilbake, men ikkje før flya i all hast sleppte lasta si.

Forsvaret seier det ikkje var drepne, såra eller materielle skadar etter grensekrenkinga, men kjelder i den pakistanske regjeringa hevdar overfor nyheitskanalen News 18 at fleire personar er drepne eller såra.

Indias utanriksdepartement bekreftar angrepet og at «svært mange» opprørarar er drepne.

Ikkje offisielt

Indiske News 18 skriv at kampfly frå India har kryssa våpenkvilelinja som deler regionen og gjennomført eit angrep mot ein «terroristleir». Ifølgje kjelder i det indiske luftforsvaret vart det brukt dronar og eitt tonn tunge, styrte bomber i angrepet.

– 200–300 drepne eller såra, ifølgje pakistanske regjeringskjelder, melder kanalen og legg til at den største leiren til gruppa Jaish e-Mohammed er øydelagt. Gruppa tok på seg ansvaret for angrepet mot dei indiske soldatane for snautt to veker sidan. Sjølvmordsangrepet er det verste i den omstridde regionen på fleire tiår, og India har varsla at landet vil hemne dei drepne soldatane.

Politisk støtte

Den indiske landbruksministeren har tvitra om angrepet. Statsminister Narendra Modi skal møte forsvarsministeren og finansministeren for å diskutere saka, skriv News 18.

– Eg er stolte av den indiske hæren. Vi har sagt til Pakistan at døden til martyrane våre ikkje skal vere forgjeves. Eg er indar, og eg er stolt i dag, seier førsteministeren i den viktige delstaten Maharashtra til News 18. Også Kongresspartiets leiar, Rahul Gandhi, uttrykker støtte.

– Eg helser pilotane til luftforsvaret, seier han til TV-kanalen.

Langvarig konflikt

Det er første gong sidan 1971 at det indiske luftforsvaret har kryssa inn i pakistansk område. India gjekk den gongen inn på dåverande Aust-Pakistans side – Bangladesh i dag – i borgarkrigen som førte til at Bangladesh vart sjølvstendig.

Konflikten om Kashmir går tilbake til 1947 då India og Pakistan fekk sjølvstende frå britane. Dei to landa har utkjempa fleire krigar om området, som i praksis er delt mellom ein indiskstyrt og ein pakistanskkontrollert del. Ei folkerøysting som vart vedteken av FN i 1948 om Kashmirs framtid, har aldri vorte gjennomført.

India og Pakistan gjer begge krav på heile området, i tillegg til at mange ønsker at Kashmir skal vere sjølvstendig. Under kolonitida var Kashmir eit delvis sjølvstyrt fyrstedømme under britiske styre.

