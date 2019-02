utenriks

– Vi håper at både India og Pakistan er tilbakehaldne og legg seg på ei linje som bidreg til å stabilisere situasjonen i regionen og til å betre forholdet dei imellom, seier talsmannen til det kinesiske utanriksdepartementet Lu Kang.

Fråsegna kom tysdag etter at India hevda å ha drepe mange opprørarar i eit luftangrep mot ein leir inne i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir. Pakistan avviser at nokon vart drepne i angrepet, men uttaler at den skjøre freden no er sett på spel.

(©NPK)