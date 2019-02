Rapport: Færre avrettingar i Iran

utenriks

Minst 273 menneske vart avretta i Iran i 2018, ein nedgang på 48 prosent frå året før, skriv Iran Human Rights (IHR) og Together Against the Death Penalty (TADP) i rapporten.

Talet er det lågaste sidan 2007. Dei to aktivistgruppene viser til Irans nye narkotikalov som hovudforklaringa.

– Dette er sannsynlegvis det viktigaste skrittet mot avgrensing av bruken av dødsstraff i historia til den islamske republikken, uttaler IHRs talsmann Mahmood Amiry-Moghaddam.

Tala til aktivistgruppene er ikkje bekrefta av uavhengige kjelder.

