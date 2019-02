Cohen: – Trump er ein grådig rasist og bløffmakar

utenriks

Kongresshøyringa starta klokka 16.00 norsk tid, samtidig med at Trump møtte Kim Jong-un i Vietnam.

Cohen, som arbeidde som Trumps personlege advokat i 10 år, innleidd med å seie:

– Førre gong eg vitna framfor Kongressen beskytta eg Trump. I dag er eg her for å fortelje sanninga.

Cohen kalla Trump for «grådig» og «fundamental illojal, og at han gjorde ting for han som han visste var feil.

– Eg angrar på all hjelp og støtte eg gav han undervegs, sa Cohen, og fortsette med å seie at hos Trump «overgår det vonde det gode, og etter at han vart president har han vorte den verste versjonen av seg sjølv».

– Eg skammar meg fordi eg veit kva Trump er. Han er ein rasist, ein bløffmakar og ein juksepave, sa Cohen.

Hysj-pengar

Cohen fortalde at det å vere rundt Trump var rusande.

– Eg skammar meg over at eg valde å ta del i å halde Trumps ulovlege handlingar skjult, framfor å lytte til mitt eige samvit, sa han.

Og han sa at han har gitt Kongressen kvitteringer som viser at Trump betalte pengar til pornostjerna Stormy Daniels for å hindre henne i å skade kampanjen. Samtidig hevda Cohen at han betalte hysjpengar til Daniels og modellen Karen McDougal for å få dei til å halde tett om dei påstått seksuelle forholda sine til den sitjande presidenten.

– Medan han var president betalte Trump hysjpengar frå eigne midlar for å dekke over affæren sin med pornostjerna Stormy Daniels, sa Cohen i høyringa.

– Gangsterleiar

Trump skal ved fleire høve ha snakka nedsetjande om svarte personar, hevda Cohen.

– Han spurde meg om eg kunne nemne eit land som blir drive av ein svart person som ikkje var eit «drittland». Dette var då Barack Obama var president i USA, sa han.

Cohen fortalde òg at Trump antyda at svarte personar ikkje ville stemme på han fordi dei var «for dumme».

Trump oppfører seg som ein gangsterleiar, fortalde Cohen vidare, og sa at han av presidenten har vorte omtalt som ei rotte, som er ei nemning på ein som tystar.

– Eg er ikkje ein perfekt mann. Eg har gjort ting eg ikkje er stolt av, og eg vil leve med konsekvensane av handlingane mine for resten av livet mitt, sa Cohen.

Kallar Cohen ein løgnar

Cohen hadde tysdag eit over ni timar langt møte med Senatets etterretningskomité bak lukka dører. Trump har gjentekne gonger skulda Cohen for å lyge og komme med falske skuldingar, og onsdag skreiv han følgjande på Twitter:

– Han lyg for å få redusert fengselsstraff, skreiv Trump.

Cohen vart i desember i fjor dømt til tre års fengsel og startar soninga i mai.

Han har innrømt å ha loge til Senatets etterretningskomité om Trumps planar om å bygge eit Trump Tower i Moskva.

Cohen har vore advokat i New York sidan 1982, men ein domstol i delstaten slo i fjor fast at Cohen ved å seie seg skuldig i lovbrot automatisk mista retten til å vere advokat. Tysdag denne veka mista han formelt løyvet.

