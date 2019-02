Dødstalet stig etter togbrann i Egypt

utenriks

Brannen oppstod då eit tog kolliderte med ein bom inne på Ramsis-stasjonen onsdag morgon. Kollisjonen førte til ein eksplosjon i drivstofftanken på toget, noko som utløyste ein kraftig brann som ramma ein del av stasjonen, ifølgje egyptiske togstyresmakter.

Bilde frå staden viser at toget og området rundt er svart av sot. Toget har delvis spora av og ligg på skrå mot plattforma.

– Eg såg ein mann som peika frå lokomotivet då det kom til plattforma. Han skreik «Det er ingen bremsar, det er ingen bremsar», før han hoppa ut av lokomotivet. Eg veit ikkje kva som skjedde med han, seier augevitnet Ibrahim Hussein til Reuters.

Mohammed Said, leiar for Kairos jernbanesjukehus, opplyser at minst 25 menneske er omkomne og at 47 er skadde. Han legg til at dødstalet er venta å stige ytterlegare etter brannen.

Egyptarar har lenge klaga på at styresmaktene ikkje har greidd å løyse dei stadige transportproblema i landet, der både vegar og toglinjer er dårleg vedlikehalde. Ifølgje offisiell egyptisk statistikk var det heile 1.793 togulykker i landet i 2017.

