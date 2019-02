Media: Cohen hevdar Trump visste om Clinton-e-postar

utenriks

Påstanden vil bli sett fram når Cohen onsdag deltar under ei open komitéhøyring i Representanthuset. Det melder nyheitsbyrået AP og andre medium som har fått tilgang til vitnemålet som Cohen har førebudd.

Cohen var visstnok til stades då Trumps tidlegare rådgivar Roger Stone i juli 2016 fortalde Trump over telefon at WikiLeaks ville offentleggjere e-postane. Den dåverande presidentkandidaten svarte visstnok at det ville vere flott.

Trumps tidlegare advokat og «fiksar» kjem i Representanthuset også til å beskrive sin tidlegare sjef som «svindlar» og «rasist», ifølgje vitnemålet.

I tillegg vil Cohen visstnok hevde at Trump indirekte oppfordra han til å lyge om byggeplanar i Russland.

Cohen hadde tysdag eit over ni timar langt møte med Senatets etterretningskomité bak lukka dører. Trump har fleire gonger skulda Cohen for å lyge og komme med falske skuldingar, og onsdag skreiv han dette på Twitter:

– Han lyg for å få redusert fengselsstraff.

Eksadvokaten vart i fjor dømt til tre års fengsel, mellom anna for å ha loge til Kongressen om Trumps byggeplanar i Moskva.

