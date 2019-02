Opposisjonsleiar nektar å godta valresultatet i Nigeria

utenriks

Valstyresmaktene i Nigeria utropte Buhari til valvinnar i morgontimane onsdag, men allereie kvelden før hadde valkommisjonen stadfesta at han kom til å vinne.

Få timar etter at valresultatet var klart, rykte opposisjonsleiar Atiku Abubakar ut og kalla valet ein «bløff», og kunngjorde at han ville utfordre resultatet i retten.

– Hadde eg tapt etter eit fritt og rettferdig val, ville eg erkjent nederlag med ein gong, skriv Abubakar på Twitter.

– Men, i min 30 år lange kamp for demokrati har eg aldri sett demokratiet vårt vere så fornedra som det var på valdagen 23. februar 2019, fortset han.

– Skammar meg

Abubakar peikar på fleire «raude flagg» han meiner viser at valet ikkje gjekk riktig for seg. Mellom anna skuldar han styresmaktene for «militarisere valet» og for å ha undertrykt veljarar i område der han har sterk støtte.

– Undertrykkinga er så openberr og amatørmessig at eg skammar meg over å vere nigerianar. Korleis kan det totale talet stemmer i Akwa-Ibom til dømes vere 50 prosent lågare enn i 2015? skriv han.

4 millionar

Det offisielle valresultatet viser at Buhari fekk 15,1 millionar stemmer, mot 11,2 millionar for Abubakar. Rundt 84 millionar nigerianarar kunne røyste ved eitt av dei over 175.000 vallokala i dei 36 delstatane i landet.

For å vinne måtte Buhari ikkje berre få flest stemmer totalt. Han måtte òg få minst 25 prosent av stemmene i to tredelar av delstatane, inkludert hovudstadsregionen.

Buharis parti APC har òg komme med påstandar om valjuks, men verken han eller Abubakars parti PDP har lagt fram konkret bevis. Dødstalet etter valdshendingar kopla til valet er komme opp i minst 53.

Kuppgeneral

Den 76 år gamle tidlegare generalen Muhammadu Buhari greip makta i Nigeria i eit militærkupp i 1983, men vart sjølv styrta i eit kupp to år seinare.

Han er konservativ muslim og vann valet i 2015 etter å ha lova kamp mot korrupsjon og den ytterleggåande islamistgruppa Boko Haram. I motsetning til mange andre nigerianske politikarar blir han ikkje skulda for å vere korrupt.

Abubakar hadde før valet lova å løfte 50 millionar landsmenn ut av fattigdom innan 2025, noko han hevdar skal skje ved mellom anna å privatisere det statlege oljeselskapet i landet.

(©NPK)