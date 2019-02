Rapport: Tusenvis av overgrep mot migrantar i USA

utenriks

Ifølgje styresmaktene gjeld klagene tilfelle som skal ha funne stad dei fire åra mellom oktober 2014 og september 2018. Drygt 4.500 klager er sendt inn til helsedepartementet, medan justisdepartementet har fått litt over 1.300 meldingar om upassande framferd.

Titusenvis av mindreårige

Nokre av klagene gjeld skuldingar om seksuelle overgrep utført av migrantbarn mot andre migrantbarn. Men rapporten inneheld òg 178 tilfelle der vaksne tilsette ved migrantleirar skal har forgripe seg på mindreårige migrantar.

I tillegg til påstandar om upassande berøring, er det påstandar om at tilsette har kikka på mindreårige på badet og at dei skal ha vist pornofilmar til mindreårige.

Det amerikanske helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for titusenvis av migrantbarn. Migrantleirane er privatdrivne, men eigde av staten.

Ikkje underbygde

Dei fleste skuldingane har ikkje vorte underbygde, ifølgje tenestemenn. Etaten som har ansvar for barna, forsvarer jobben dei gjer.

– Vi deler bekymringa. Kvar gong eit barn blir utsett for overgrep … er ein gong for mykje. Vi følgjer alle lover Kongressen har vedtatt og er stolte av historikken vår på dette området, og når det gjeld å vidarebringe påstandar så dei kan etterforskast, seier Jonathan White, som leier arbeidet for å gjenforeine barn med foreldra.

Over 2.700 barn vart skilde frå foreldra sine ved grensa sist sommar, men dei fleste av dei mindreårige som sit i mottak, kryssa grensa åleine.

(©NPK)