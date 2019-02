Representanthuset vedtok resolusjon mot Trumps krisetilstand

utenriks

Det var venta at Representanthuset, der Demokratane har fleirtal, ville gå inn for resolusjonsforslaget. 13 republikanarar stilte seg òg bak forslaget frå Demokratane, som vart vedtatt med god margin: 245 mot 182 stemmer.

Etter avstemminga tysdag går forslaget vidare til det andre kammeret i kongressen, Senatet, der Republikanarane er i fleirtal. Kva som blir utfallet der er uklart.

Politikk og juss

President Donald Trump har varsla at han vil legge ned veto mot resolusjonen dersom den går gjennom begge kammera og hamnar på hans bord. Eit eventuelt veto kan overstyrast av Kongressen, men det vil i så fall krevje to tredels fleirtal i begge kammera. I eit fullsett Representanthus svarer til det 290 stemmer, altså betydeleg fleire enn resolusjonen fekk tysdag.

Trump har sagt at han føler seg trygg på at Kongressen ikkje kan stanse han etter eit veto.

Uavhengig av den politiske prosessen for å få slutt på krisetilstanden, går det føre seg ein parallell prosess i rettsvesenet. California og 15 andre delstatar har saksøkt Trumps regjering for grunnlovsbrot ved å ha erklært ein nasjonal krisetilstand utan at det finst noka krise.

Flyttar forsvarsmiddel

Trump erklærte nasjonal krisetilstand 15. februar, noko som utløyser ei rekke utvida fullmakter. Dei vil presidenten bruke til å flytte milliardar av dollar for å bygge den omstridde grensemuren mot Mexico. Pengane skal i hovudsak hentast frå byggebudsjettet til forsvaret.

Kongressen har ikkje villa løyve pengar til muren over statsbudsjettet. Budsjettkonflikten førte mellom anna til ei delvis nedstenging av offentleg sektor tidlegare i vinter.

