India: Vi står klare til å svare på provokasjonar frå Pakistan

– Vi er førebudde og vi står klare til å svare på all provokasjon frå Pakistan, åtvarar generalmajor Surendra Singh Mahal i det indiske militæret.

Han seier at landbaserte luftvåpen står klare langs den tungt militariserte de facto-grensa mot Pakistan i Kashmir, eit område som dei siste dagane har vore prega av skotvekslingar frå begge sider.

Det indiske luftforsvaret, hæren og marinen fortset også å hevde at dei onsdag skaut ned eit pakistansk jagarfly, noko som har vorte avvist frå pakistansk hald.

Det har versert svært motstridande meldingar frå begge hald den siste veka. Tysdag hevda India at eitt av kampflya deira øydela ein pakistansk opprørsleir og drap eller såra hundrevis av personar. Pakistan hevda likevel at bombene fall i eit aude område og at ingen menneske vart trefte i angrepet.

Onsdag vart eit indisk jagarfly skote ned, og piloten har sidan vore i pakistansk varetekt. Onsdag sa den pakistanske statsministeren at dei aktar å utlevere piloten som «ein vennleg gest» mot India.

