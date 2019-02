Macky Sall med overlegen valsiger i Senegal

utenriks

Det viser valresultatet som vart publisert av valkommisjonen i det vestafrikanske landa torsdag. Resultatet er førebels fordi det må godkjennast av den konstitusjonelle råda i landet for å bli gyldig.

Presidentvalet fann stad søndag, og denne veka har dei ulike presidentkandidatane vore usamde om valresultata.

Opposisjonen uttrykte tidlegare denne veka eit ønske om ein andre valomgang blant dei to fremste kandidatane, men seier no at dei ikkje nektar for resultatet.

Den tidlegare statsministeren i landet Idrissa Seck kom nærast Sall, med 20,5 prosent av stemmene. Like bak kom den tidlegare skatteinspektøren Ousmane Sonko, som enda med nær 16 prosent av stemmene.

Sall, som er utdanna geolog, tok over som president etter å ha slått forgjengaren Abdoulaye Wade i valet i 2012. Han har gjort utbygging av infrastrukturen til ei hovudsak som president, men opposisjonen fryktar planane hans vil ende opp som ei gjeldsbombe om dei blir realiserte.

Senegal blir rekna som ein modell for stabilitet i Afrika og har dei siste åra hatt sterk økonomisk vekst. Landet har òg sloppe unna jihadistangrepa som har ramma naboland som Mali.

(©NPK)