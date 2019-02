Mays landbruksminister går av

utenriks

Storbritannias statsminister Theresa May opna denne veka for å be EU om ei forlenging av forhandlingsperioden viss Underhuset på nytt stemmer ned utmeldingsavtalen ho og EU har forhandla fram.

I oppseiinga si seier landbruksminister Eustice at han fryktar Brussel vil ende opp med å «diktere vilkåra for alle forlengingar», skriv Sky News.

Han seier han vil stemme for Mays utmeldingsavtale i Underhuset, men han meiner Mays vidare plan kan føre til «endeleg audmjuking for landet vårt».

Eustice er ein hardnakka brexit-tilhengar som var kandidat for høgrepopulistiske UKIP før han slutta seg til Dei konservative. Han er den 14. medlemmen av Mays regjering som går av på grunn av brexit, ifølgje BBC.

Viss avtalen blir stemd ned i Underhuset, vil May la dei folkevalde stemme over om Storbritannia skal forlate EU utan ein avtale. Dersom fleirtalet seier nei, legg ho opp til ei avstemming om i kva grad Storbritannia bør be EU om ei forlenging av forhandlingsperioden

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU om éin månad – ved midnatt norsk tid fredag 29. mars.

(©NPK)