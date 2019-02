Pakistan villig til å overlevere indisk pilot

utenriks

Behandlinga av piloten har vorte trekt fram som ein mogleg nøkkel til å dempe den stadig meir betente situasjonen mellom India og Pakistan i Kashmir.

– Vi er klare til å frigi piloten dersom det leier til de-eskalering, seier talsmann Mohammad Faisal i pakistansk UD til nyheitsbyrået AFP.

Piloten som er teken til fange i Pakistan, heiter Abhinandan Varthaman. I videoar spreidde i sosiale medium blir han slått og utspurt av ei illsint folkemengde. I eit seinare publisert klipp ser ein piloten med synlege kutt og oppsvulma andlet, medan han drikk te og takkar den pakistanske hæren for å ha redda han frå folkemengda.

– Dette er den åtferda eg ville ha forventa av min eigen hær, og eg er veldig imponert over den pakistanske hæren, seier mannen ifølgje nyheitsbyrået AP.

Klippet har gått viralt i både India og Pakistan, og i heimlandet blir han omtalt som ein helt. I Pakistan skryt folk av måten hæren handterer situasjonen på.

India har tidlegare sagt at dei forventar å få overlevert piloten raskt og trygt tilbake til India. Utanriksdepartementet sa onsdag i ei fråsegn at «Pakistan vil gjere klokt i å forsikre seg om at den indiske piloten dei har i si varetekt, kjem heim uskadd».

