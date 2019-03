utenriks

Meng er etterlyst i USA for å ha loge for amerikanske bankar og ført dei bak lyset for å omgå USAs handelsrestriksjonar mot Iran. Meng og Huawei avviser skuldingane.

I desember vart Meng arrestert under ei mellomlanding i Vancouver i Canada. Arrestasjonen vart gjort på førespurnad frå Washington og har ført til diplomatisk krise i forholdet til Kina.

Meng er dottera til Huawei-grunnleggjar Ren Zhengfei, som meiner arrestasjonen er politisk motivert.

(©NPK)