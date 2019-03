Minst 30 sivile drepen i Mogadishu

utenriks

Gatekampar braut ut etter at ei sjølvmordsbombe gjekk av i Mogadishu torsdag kveld, og kampane fortsette heilt fram til fredag kveld.

Totalt er minst 30 sivile drepne og minst 80 såra, ifølgje ein talsmann for politiet. I tillegg vart òg minst fem al-Shabaab-opprørarar som stod bak angrepet, drepne.

Under kampane som følgde, skal opprørarar frå al-Shabaab ha brukt sivile som skjold i skotveksling med tryggingsstyrkane, som lenge sleit med å få situasjonen under kontroll, fortel nyheitsbyrået DPA.

Fleire av dei såra etter angrepet har svært alvorlege skadar, og sjukehusa i byen skal ha utfordringar med å handtere situasjonen.

– Det er no over. Terroristane ønsker å drepe uskuldige menneske. Terroristane er fiendar av livet og av fred, seier informasjonsministeren i landet Dahir Mohamud Gelle til ein statleg radiokanal etter angrepet.

Sjølvmordsbomba ramma hotellet Maka Al-Mukarama, som islamistgruppa har hevda var målet for angrepet. Politiet trur gruppa hadde som mål å drepe ein dommar som bur like i nærleiken. Politileiaren Mohamed Hussein sa torsdag at tryggingspersonell utplassert ved bustaden til dommarane hamna i ei skotveksling med væpna menn som prøvde å ta seg inn i huset etter eksplosjonen. Angriparane vart drivne vekk.

Al-Shabaab har tidlegare stått bak ei lang rekke terrorangrep i Mogadishu og andre deler av Somalia. I 2017 vart over 500 menneske drepne då ein sjølvmordsbombar detonerte ein varebil full av eksplosiv.

