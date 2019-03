OPCW: Klor brukt i angrep i syriske Douma

utenriks

Det finst ingen bevis for at det vart brukt nervegass i angrepet, ifølgje OPCW, som fredag presenterte konklusjonen frå granskinga si av hendinga.

– Vi har skilleg grunn til å tru at det vart brukt giftgass som våpen 8. april. Giftgassen inneheldt klor, heiter det frå OPCW.

Bilde av vaksne og barn som visstnok var utsette for kjemiske våpen 7. april, utløyste kraftige internasjonale reaksjonar. Minst 40 menneske skal ifølgje opprørarar og hjelpearbeidarar ha vorte drepne. OPCW sende inspektørar til Douma, som ligg utanfor Damaskus.

Bashar al-Assads regime blir skulda for å stå bak angrepet. Det nektar presidenten for, som insisterer på at regimet kvitta seg lageret sitt av kjemiske våpen i 2013.

