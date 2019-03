Svenske varetektsfengsla mistenkt for spionasje for Russland

utenriks

45-åringen er mistenkt for ulovleg etterretningsverksemd mot Sverige, og vart arrestert av politiet tidlegare denne veka.

– Han vart arrestert under eit møte på ein restaurant med ein russisk etterretningsoffiser som er stasjonert her i Stockholm under dekke av å vere diplomat i Sverige, seier kontraspionasjesjef Daniel Stenling i tryggingspolitiet Säpo.

Den spionsikta mannen jobbar innanfor høgteknologisk industri med opplysningar som er interessante for etterretningsverksemda til framande makter, ifølgje tryggingspolitiet Säpo. Den ulovlege verksemda blir mistenkt å ha gått føre seg minst sidan 2017.

45-åringen er svensk statsborgar, og er busett i Göteborg med kone og fleire barn.

– Vi har halde eit auge med den mistenkte agenten over lengre tid. Han har jamleg møtt denne russiske etterretningsoffiseren, og han har gjort det på ein slik måte at han har jobba hardt for å skjule desse møta, sa Stenling tidlegare denne veka.

