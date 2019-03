17 av 20 framandkrigarar i Danmark tilbake i samfunnet igjen

utenriks

Dei 17 personane takka ja til å vere med i eit individuelt «exitprogram» i samarbeid med Aarhus kommune og politiet i Austjylland, skriv Berlingske. Totalt 20 fekk tilbodet.

– Prosjektet har gitt oss moglegheit til å sjå dei i auga og vurdere kva for situasjon dei var i og kva vedkommande har bruk for, for å kunne sikre oss at dei ville få nokolunde fotfeste i det danske samfunnet igjen, seier politikommissær Allan Aarslev i politiet i Austjylland til avisa.

Ingen av dei 17 har vorte dømde for kriminelle handlingar etter at dei vart ein del av programmet, opplyser Aarslev. Dei aller fleste har stifta familie etter at dei kom heim.

Dei som returnerer no vil bli framstilte for ein dommar som skal vurdere om dei skal sone straff. Sjølv om dei skreddarsydde programma har fungert så langt, er det ikkje sikkert at dei vil få same effekt framover dersom framandkrigarane blir dømte til fengsel, trur forskar Tore Refslund Hamming ved European University Institute. Han påpeikar også at personane som er ein del av programmet, vende heim tidleg.

