Iran har utvist nederlandske diplomatar

Nederland skulda i januar Iran for å ha vore involvert i drapa på to iranske dissidentar på nederlandsk jord.

56 år gamle Ali Motamed vart drepen i byen Almere i 2015, og 52 år gamle Ahmad Molla Nissi vart drepen i Haag i 2017. Ingen er arrestert for drapa.

I juni i fjor erklærte Nederland to iranske diplomatar for uønskt i landet på grunn av drapa, og 20. februar svarte iranske styresmakter med å gjere det same.

Dette vart først kjent då Nederlands utanriksminister Stef Blok orienterte nasjonalforsamlinga om saka måndag.

Blok kallar utvisinga «uakseptabel og negativ for utviklinga av det bilaterale forholdet» og opplyste samtidig at ambassadøren til landet i Teheran blir henta heim for konsultasjonar.

Nederland har ikkje fastslått at Iran stod bak drapa på dei to eksiliranarane, men ifølgje Blok meiner nederlandsk etterretning at det «er sterke indikasjonar» på dette.

Blok opplyste vidare at Irans ambassadør i Haag er kalla inn på teppet for å få ein formell protest på utvisinga av dei to diplomatane.

