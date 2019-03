Minst 22 omkomne etter tornado i Alabama

utenriks

Sheriff Jay Jones i Lee fylke stadfestar at 22 personar er funne omkomme, skriv NBC News. Nokre av dei skal vere barn.

Helsestyresmaktene aust i Alabama seier til NBC News at dei har fått over 40 pasientar som følgje av tornadoen. Dei ventar at det vil komme fleire.

Mange av dei som er lagt inn på sjukehus, har alvorlege skadar, ifølgje Jones. Han seier tornadoen har forårsaka «katastrofale» skadar, eit inntrykk som er «basert på talet på øydelagde hus» han har sett. Ifølgje Jones skal stormen ha vore 400 meter brei.

Utan straum

Nødetatane søker etter eit ukjent tal sakna etter øydeleggingane i og rundt Beauregard, som ligg i Lee fylke. Styresmaktene trur at talet på døde vil auke. Alle dei omkomne har vorte funne i Lee fylke.

Videoar og bilde frå staden viser øydelagde hus der tak har floge av garde, bilar som har velta og knekte tre som har vorte tekne av vinden.

Mellom 5.000 og 10.000 straumkundar er utan straum i fylket.

Også skadde i Georgia

Søndag vart det sendt ut tornadovarsel i delstatane Alabama, Georgia, Florida og South Carolina. Også i Georgia har folk vorte skadde som følgje av ein kraftig storm eller tornado. Fleire bygningar er øydelagde.

Den nasjonale vêrtenesta NWS åtvara søndag ettermiddag mot tornadoen og bad folk søke dekning. Ifølgje dei hadde som trefte Lee fylke søndag ein styrke på nivå tre av fem, noko som tyder vind på 60 til 75 meter per sekund.

Sheriff Jones refererer til at det berre har vore éin tornado i fylket, men tidlegare har det vorte meldt at to tornadoar har herja i området.

