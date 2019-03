Putin trekker Russland formelt frå INF-avtalen

utenriks

Kunngjeringa kom ikkje som noka overrasking etter at amerikanske styresmakter 1. februar varsla at dei trekker seg frå avtalen, som vart inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987.

Dagen etter varsla Putin at Russland tenkte på å gjere det same, og dekretet på måndag blir derfor sett på som ein rein formalitet.

INF-avtalen forbyr landbaserte mellomdistanserakettar, og at han no blir skrota har skapt frykt for eit nytt atomvåpenkappløp.

USA starta under president Barack Obama ei storstilt modernisering av atomvåpenarsenalet sitt, og Putin har varsla at Russland no vil utvikle nye typar rakettar. Samtidig har han understreka at landet ikkje ønsker å bli dratt inn i eit nytt og kostbar våpenkappløp.

USA og Nato meiner Russland har brote INF-avtalen ved å utvikle eit rakettsystem kalla 9M729.

Russland nektar for dette og hevdar på si side at USA har brote avtalen, mellom anna ved å utvikle militære dronar med eigenskapar som liknar på mellomdistanserakettar.

