Tornado raserte bustader i Alabama – minst 23 døde

Einebustader og såkalla mobile homes er knuste til pinneved i Beauregard i delstaten Alabama. TV-bilde frå staden viser tre som har knokke og vegar der det litt strødd med bygningsrestar.

– Dødstalet er dessverre 23 på det noverande tidspunktet, sa sheriff Jay Jones til fjernsynsstasjonen WRBL-TV seint søndag kveld lokal tid.

– Øydeleggingane er utrulege, la han til. Blant dei døde er det fleire barn, og fleire personar er innlagde på sjukehus med alvorlege skadar.

Sheriffen fortel at tornadoen har etterlate seg ein veg av øydelegging som er fleire kilometer lang og 400 meter brei.

Ein meteorolog som har besøkt staden, meiner kvervelvinden må ha hatt ein diameter på minst 800 meter.

Uvêr i fleire delstatar

Ekstremvinden som ramma Beauregard, var den verste av fleire tornadoar som søndag oppstod i Alabama og Georgia.

Dei vart utløyste av eit uvêr som også prega South Carolina og Florida. Fleire stader er det rapportert om øydeleggingar som skal undersøkjast nærare måndag.

I Beauregard vil mannskap fortsetje leitinga etter overlevande, eit arbeid som vart stansa om natta av omsyn til sikkerheita for leitemannskapa.

Meteorolog Chris Darden, som har vore i Beauregard, meiner tornadoen her minst må kategoriserast som F3 på den såkalla Fujita-skalaen. Det betyr at vinden truleg låg mellom 70 og 92 meter per sekund.

Til samanlikning har orkanar vedvarande vindstyrke på minst 33 meter per sekund.

Leitar med dronar

Også i Talbotton i delstaten Georgia vart fleire menneske søndag skadde i kraftig vind – som kan ha vore forårsaka av ein tornado.

Fleire bygningar og mobile homes vart øydelagde, opplyser lokale styresmakter. TV-bilde frå staden viser velte bilar og tak som har blåse av hus. 16.000 menneske i Georgia har vorte ramma av straumbrot.

I Beauregard har dronar med varmesøkjande sensorar vorte brukte i leitinga etter overlevande. Den kraftige tornadoen her ser ut til å ha gått langs ein veg gjennom eit bustadområde.

Styresmaktene fryktar at talet på døde kan stige ytterlegare.

