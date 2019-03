Bezos, Gates og Buffett tronar på lista over dei ultrarike

utenriks

Formuen til Bezos har auka med 19 milliardar dollar sidan Forbes la fram den førre lista si for eitt år sidan. 55 år gamle Bezos er no god for 131 milliardar dollar.

Formuen til Gates har vakse med 6,5 milliardar dollar til 96,5 milliardar dollar i same tidsrommet.

Buffet tar tredjeplassen med ein formue på 82,5 milliardar dollar, ein nedgang på 1,5 milliardar dollar.

Toppsjef Bernard Arnault i det franske luksusselskapet LVMH forskansar fjerdeplassen. Facebook-grunnleggjar Mark Zuckerberg fell tre plassar, frå femte til åttande plass. Den mexicanske forretningsmannen Carlos Slim, Zara- og Inditex-grunnleggjaren Amancio Ortega frå Spania, og Oracles medgrunnleggjar Larry Ellison, har rykt forbi Zuckerberg.

Zuckerberg fekk som 23-åring tittel som den yngste milliardæren som har skapt sin eigen formue, men han blir no forbigått av 21 år gamle Kylie Jenner som den yngste dollarmilliardæren gjennom tidene.

Ho har skapt formuen sin på sitt eige kosmetikkmerke.

Trump rykker opp

President Donald Trumps formue er anslått til 3,1 milliardar dollar, uendra frå i fjor. Trump rykker likevel opp 51 plassar på oversikta, frå 766.-plass til 715.-plass. 994 på fjorårslista har fått den anslåtte formuen sin redusert og falle nedover på lista.

Trump er ikkje den rikaste folkevalde politikaren i USA. Den tittelen går til J.B. Pritzker, ein demokrat som overtok som guvernør i Illinois i januar. Pritzker er arving til hotellkjeda Hyatt og har ein anslått formue på 3,2 milliardar dollar.

14 av dei 20 rikaste på Forbes-lista kjem frå USA.

