Hivpositiv mann skal vere kurert

12 år etter at den første hivpositive personen vart kurert, skal forskarar ha kurert ein ny HIV-pasient. I 18 månader har mannen vore hivfri utan virushemmande medisinar, skriv New York Times.

Mannen, som er frå London, vart diagnostisert med hiv i 2003 og byrja i 2012 å ta medisinar for å kontrollere viruset. Fire år seinare fekk han ein beinmergstransplantasjon for å behandle kreft. Beinmergen kom frå ein donor som hadde ein genmutasjon som var naturleg resistent mot hiv. Beinmergen endra immunforsvaret til mannen, og det var på grunn av ny beinmerg frå riktig donor at mannen vart frisk, meiner forskarane.

Ifølgje forskarane er rundt 1 prosent av befolkninga som stammar frå nordeuropearar og som har arva ein mutasjon frå begge foreldre, immune mot dei fleste hivvirus. Donoren hadde denne doble mutasjonen.

Den hivpositive mannen slutta frivillig å ta hivmedisin for å sjå om viruset kom tilbake. Vanlegvis må hivpositive ta medisin kvar dag livet ut for å halde viruset i sjakk. Når ein stoppar med medisinen, vil viruset vanlegvis vende tilbake innan to til tre veker. 18 månader etter at han stoppa å ta medisinen, har viruset framleis ikkje komme tilbake.

Forskinga blir sett på som ein milepæl i kampen mot aids. Resultatet vart publisert i magasinet Nature måndag og vil bli presentert på ein hiv-konferanse i Seattle.

