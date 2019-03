Kina varslar lågare vekst og skattelette til bedrifter

utenriks

Kinas bruttonasjonalprodukt er venta å auke mellom 6 og 6,5 prosent i 2019, sa statsminister Li Keqiang då han opna Folkekongressen for ein to veker lang sesjon tysdag.

I beste fall trur kinesiske styresmakter at veksten blir 0,1 prosentpoeng lågare enn i fjor, som var det svakaste sidan 1990. Det var venta på førehand at Li ville legge fram ein prognose for lågare vekst enn i fjor.

Under talen sa Li at den økonomiske situasjonen har vorte meir alvorleg og komplisert, med fleire og større risikoar.

– Vi har gjort ei moderat tilpassing i vår berekning på grunnlag av ei grundig vurdering av destabiliserande faktorar og uvisse som påverkar den økonomiske ytinga, sa Li til 3.000 representantar i Folkekongressen tysdag.

Mindre til forsvar

Folkekongressen er Kinas nasjonalforsamling, men vedtaka er reelt sett styrt av avgjerder som er tatt på førehand av kommunistpartiet i landet.

Den kinesiske økonomien har vore under sterkt press etter handelskrigen med USA i fjor. Sidan desember har partane hatt pause i «krigen» for å gjennomføre forhandlingar. Signala frå begge sider er at det går mot ein avtale, men Li nemnde ikkje i talen sin når ein kan forvente seg dette.

For 2019 legg den kinesiske regjeringa opp til eit underskot på 2,8 prosent, noko som er 0,2 prosentpoeng meir enn i fjor.

Mindre vekst betyr òg mindre rom for å auke ressursane til forsvaret. I år vil forsvarsbudsjettet auke med 7,5 prosent, noko som er 0,6 prosentpoeng mindre enn auken frå 2017 til i fjor.

Skattelette og utvikling

Li sa i talen at dei skal bruke meir pengar på teknologisk utvikling, noko kommunistpartiet ser på som ein veg til velstand og global innverknad, og meir pengar til utdanning, sosiale tenester og offentleg infrastruktur. Mellom anna skal det brukast meir pengar på utvikling av kunstig intelligens, elektriske bilar, bioteknologi og nye materialar.

Svakare vekst har ført til at styresmaktene har lagt opp til skattekutt. Styresmaktene skal i år kutte bedriftskatten og arbeidsgivaravgifta med 2 billionar yuan. Det svarer til rundt 2,6 billionar kroner med dagens kurs.

Under opningstalen sa Li at utanlandske og lokale bedrifter vil bli «behandla likt». Det er venta at representantane i Folkekongressen vil godkjenne ei rekke lover, mellom anna ei om utanlandske investeringar som kan tilfredsstille nokre av president Donald Trumps krav i dei økonomiske forhandlingane.

