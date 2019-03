Minst 32 døydde i uvêr i Afghanistan

utenriks

Kandahar-provinsen er blant dei hardast ramma områda. Der er fleire hundre heimar øydelagt. Rundt 4.000 familiar berre i denne provinsen treng hjelp, ifølgje tal frå Flyktninghjelpen.

– Det hadde regna heile fredagen. Vi trudde at regnet ville stanse, men det fortsette, og vatnet steig. Ved 22-tida var huset vårt fullt av vatn. Nokre folk frå styresmaktene kom til området for å hjelpe og dei tok oss med til eit hotell for den første natta. Men no er vi tilbake igjen og levekåra er svært dårlege, seier Sadiqullah, ein arbeider frå Kandahar by, til hjelpemannskap frå Flyktninghjelpen.

Provinsane Helmand, Farah og Herat er òg ramma av regnvêr og flaum. Dei første meldingane om flaum kom fredag. Flaumen fortsette å stige gjennom helga, og byrja å minke måndag.

Kraftig snøfall i Afghanistan har gitt grunn til bekymring for flaum til våren. Medrekna tal frå Flyktninghjelpen frå helga har nesten 50 personar så langt i år mista livet i flaum i Afghanistan.

Før flaumen i helga hadde 6,3 millionar menneske behov for humanitær hjelp i landet, ifølgje Flyktninghjelpen.

(©NPK)