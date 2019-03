PST ønsker å straffeforfølge norsk-svensk framandkrigar

utenriks

– Han er ein norsk borgar som vi har etterlyst internasjonalt for arrestasjon, og han er sikta for deltaking i ei terrorgruppe (ISIS), seier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG.

ISIS er ei anna nemning for ekstremistgruppa IS.

Michael Skråmo vart ifølgje svenske SVT arrestert måndag av den kurdiske YPG-militsen i området rundt byen Baghouz, det siste IS-kontrollerte området som no er i full oppløysing i Syria. YPG har førebels ikkje stadfesta opplysningane.

– Vi kjenner ikkje omstenda rundt arrestasjonen, som heller ikkje er stadfesta. Derfor er det for tidleg å seie noko om den vidare prosessen. Kva han gjorde før han reiste ned til Syria og kva han gjorde der nede kan vi ikkje seie noko om på dette tidspunkt, seier Hugubakken.

– Generelt når det gjeld norske framandkrigarar som blir arrestert der nede, så ønsker vi å straffeforfølge alle vi meiner det er grunnlag for, peikar han på.

Ukjent for UD

Etter det VG kjenner til, ser ikkje PST på Skråmo som ein person som var del av det norske islamistmiljøet. Skråmo hadde nettverket sitt i Sverige. Han er ifølgje ABC Nyheter fødd og oppvaksen i Göteborg med norske foreldre.

– Han er eigentleg norsk statsborgar, han har ikkje noko svensk statsborgarskap sjølv om han har høyrt heime her tidlegare. Så det er ikkje sikkert at det er vi som skal kommentere dette. Sidan det verkar som om han ikkje er arrestert av nokon stat, veit eg ikkje kva for ei styresmakt som har hand om han enno, seier pressesjef Patric Nilsson i det svenske utanriksdepartementet til Aftonbladet.

Norske UD har ikkje kjennskap til Skråmo.

– Vi veit ikkje noko om denne saka. Vi kjenner berre til han gjennom media, seier konstituert underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde i Utanriksdepartementet til NTB.

Sjubarnsfar

Skråmo har ifølgje Expressen sju barn, der tre av dei er fødd i Syria. Skulekameratar har tidlegare fortalt at han var veldig interessert i hiphop i skuletida, før han flytta til Egypt i 2005 og byrja å studere arabisk og religion. Etter dette konverterte han til islam og slutta seg etter kvart til ekstremistiske ideologiar.

Kona til mannen vart drepen i eit granatangrep ved årsskiftet. Dei sju barna held til i Syria.

Seinast i februar opplyste ein familiemedlem av Skråmo at han heller var villig til å døy enn å overgi seg.

Skråmo er ein av dei mest profilerte norsk-svenske framandkrigarane som har reist til Syria for å slutte seg til IS. Ifølgje svenske medium har han drive utstrekt propagandaverksemd og oppfordra til terrorangrep i Sverige. Han skal òg aktivt ha rekruttert andre framandkrigarar.

– Ingen annan svenske arbeider på denne måten. Han har vore med ganske lenge. Han reiste til Syria i 2014 og har delteke aktivt og vore svært synleg utover i IS-propagandakanalar, seier terrorekspert Magnus Ranstorp til TT.

Om lag 3.000 menneske, både sivile og IS-krigarar, har dei siste dagane flykta frå Baghouz på grunn av offensiven som går føre seg og som den USA-støtta opprørsalliansen SDF driv.