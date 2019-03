SDF: 300 IS-opprørarar har overgitt seg i Baghouz

utenriks

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) seier i ei fråsegn at IS-krigarane har forlate landsbyen Baghouz i Deir al-Zor-provinsen, nær grensa til Irak, og overgitt seg til dei USA-støtta SDF-opprørarane.

SDF-talsmannen Adnan Afrin seier til nyheitsbyrået DPA at dei reknar med fleire IS-krigarar vil overgi seg. Han oppgir ikkje noko spesifikt tal.

Rundt 9.000 sivile har dei siste vekene forlate området, for deretter å bli køyrt bort av dei kurdiskleidde SDF-opprørarane. Ifølgje kurdiske opprørarar er mellom 1.000 og 1.500 IS-krigarar igjen i området.

Ein talsmann for SDF opplyste måndag at offensiven for å erobre den siste IS-lomma i Syria har bremsa opp.

Ifølgje Mustafa Bali kjem dette av at IS-krigarane nyttar sivilbefolkninga som er att, som levande skjold, men han forsikrar likevel at Baghouz snart vil vere erobra.

(©NPK)