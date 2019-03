Svensk politikar får kritikk for dobbeltrolle

utenriks

– Ein glassklar interessekonflikt, seier Louise Brown i Transparency International i Sverige.

Marie Wetterstrand er tidlegare talsperson for Miljöpartiet i Sverige. Fredag la ho fram utgreiinga til regjeringa om biodrivstoff i flyindustrien, ei utgreiing ho sjølv har leidd.

Seinare same dagen avslørte nettstaden Samhällsnytt at Wätterstrand er styreleiar og aksjonær i selskapet Cortus Energy, som utviklar miljøvennleg drivstoff og har fått nesten 400.000 svenske kroner frå Energimyndigheten i Sverige til å utvikle nettopp biodrivstoff for fly.

Samhällsnytt var tidlegare kjent som Avpixlat og blir rekna for å høyre til den innvandringskritiske høgresida i Sverige.

Wetterstrand sjølv seier ho ikkje ser nokon interessekonflikt i saka.

(©NPK)