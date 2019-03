– 400 IS-krigarar arrestert då dei prøvde å flykte frå enklave

utenriks

– 400 IS-krigarar prøve å flykte frå Baghouz tysdag kveld, seier ein anonym talsperson for SDF.

Han seier SDF-styrkane grep inn då ei stor gruppe prøvde å flykte frå den IS-kontrollerte landsbyen Baghouz aust i Syria. Byen er omringa av SDFs styrkar, som blir støtta av USA.

Ifølgje talsmannen var flukta planlagt av eit nettverk som hadde som mål å få dei sendt til andre regionar langt unna, men han seier ikkje kor dei etter planen skulle ha tatt vegen.

Dei gjekk til fots. Det dreidde seg både om syrarar og framandkrigarar, legg talsmannen til.

Uendeleg straum

Titusenvis av menneske, flesteparten av dei IS-krigarar og familiane deira, har dei siste vekene forlate den siste IS-bastionen i og rundt Baghouz.

Onsdag heldt hundrevis av folk fram å strøyme ut frå byen – tildekte kvinner med småbarn i armane, og såra, sjaska antekne jihadistar som humpa av garde i flokk på krykker, bandasjerte og kledde i lange brune kapper. Dei gjekk over gule blomemarker og nådde fram til eit mottakssenter som SDF har etablert.

Kurdiske leiarar i SDF-alliansen har, på same måten som med representantar for hjelpeorganisasjonar, gitt uttrykk for at straumen av evakuerte tilsynelatande ikkje tar slutt, sjølv om evakuering har gått føre seg i fleire veker.

Berre tysdag forlét 3.500 personar Baghouz etter intens bombing frå SDF-opprørarane og deira internasjonalt allierte. 500 antekne IS-krigarar valde då å overgi seg, ifølgje SDF.

– Framleis mange igjen

– Det er framleis mange folk igjen der inne, seier 24 år gamle Safia frå Belgia. Ho var blant dei evakuerte tysdag.

Ho seier at den franske ektemannen hennar framleis er inne i enklaven.

Tysdag stod ei anna IS-brud fram – Dorothee Maquere. Ho er kona til den franske jihadisten Jean-Michel Clain. Ho stadfesta at han hadde vorte drepen i Baghouz, berre nokre dagar etter at bror hans Fabien òg hadde vorte drepen. Brørne stod fram i ein video der dei på vegner av IS tok på seg ansvar for Paris-angrepet 13. november 2015.

Maquere flykta frå enklaven med dei fem barna sin. Ho seier til AFP at ho ikkje vil tilbake til Frankrike.

– Eg ønsker å få vere i fred her etter alt eg har gått gjennom, ein stad eg kan vere, utan å bli plaga, der eg kan leve livet mitt, seier ho.

50.000 i leir

Over 50.000 evakuerte er stua saman i den kurdiskkontrollerte leiren Al-Hol, der utlendingar sit i vente på å få lagnaden sin avgjort.

Heimlandet deira har vore lite villige til å hente dei heim, av omsyn til tryggingsrisikoen det kan medføre, og dessutan negative reaksjonar frå det offentlege.

SDF har på si side åtvara om at alliansen snart ikkje lenger vil vere i stand til å sitje med denne bør på skuldrene sine.

