Brexitsamtalane i kritisk fase

utenriks

– Dette er veldig kjenslevare diskusjonar. Vi er komne til kjernen av problema no. Vi har lagt fram nokre forslag, nokre veldig rimelege forslag, og vi er no i gang med svært detaljerte diskusjonar om desse, sa Cox til Sky News på veg heim frå Brussel onsdag formiddag.

Kvelden i førevegen var han og brexitminister Stephen Barclay i direkte samtalar med EUs forhandlingsleiar Michel Barnier.

Det var eit møte der «robuste, sterke synspunkt» vart ytra, ifølgje Cox.

– Det er no vi står overfor dei verkelege diskusjonane, sa han.

Hastverk

Forhandlingane vil halde fram på ekspertnivå utover veka, og sjansen er stor for at statsminister Theresa May vil komme til Brussel i helga for å legge siste hand på verket.

Men forhandlarane har svært dårleg tid. Allereie førstkommande tysdag skal utmeldingsavtalen nemleg opp til ny avstemming i Underhuset.

Det betyr i praksis at alt må vere klart seinast måndag viss May skal ha sjanse til å få fleirtal for avtalen.

– Det trengst verkeleg at noko skal skje denne veka, seier ei britisk diplomatkjelde.

– Dette er harde forhandlingar. Men alle har interesse av at ein skal oppnå framsteg så raskt som mogleg.

Inga løysing

Medan Cox reiste heim til London, gav Barnier ei oppdatering til EU-kommisjonen. Barnier skal ha fortalt kommissærane at samtalane med Cox og Barclay føregjekk i ein konstruktiv atmosfære.

– Men diskusjonane har vore vanskelege, og vi har enno ikkje vore i stand til å identifisere noko løysing, seier talsmannen til EU-kommisjonen Margaritis Schinas.

Diskusjonane dreier seg i første rekke om såkalla backstop for irskegrensa i utmeldingsavtalen, som May ser på som hovudgrunnen til at eit knusande fleirtal sa nei til avtalen då han kom opp til avstemming i Underhuset første gong i januar.

Forhandlar om tillegg

Men EU har sett bort frå reforhandling av sjølve avtaleteksten.

I staden blir det forhandla om eit tilleggsdokument. Håpet er at EU og Storbritannia i dette tillegget skal klare å bli samde om formuleringar som kan roe britiske folkevalde om backstopen, som er ei reserveløysing for irskegrensa som berre skal tre i kraft dersom inga anna ordning kjem på plass.

Frykta på britisk side er at denne backstopen skal bli ei felle som fangar Storbritannia i ein uønskt tollunion med EU, noko som vil gjere det umogleg for britane å føre ein uavhengig handelspolitikk etter skilsmissa.

Kravet er derfor at reserveløysinga ikkje skal kunne halde fram på ubestemt tid dersom ho blir teken i bruk.

Juridisk analyse

Oppgåva til den britiske regjeringsadvokaten i forhandlingane er å sikre at semja som til slutt kjem på plass, held vatn juridisk.

Cox skal etter planen legge fram vurderinga si i ein eigen juridisk analyse av semja. Kva han konkluderer med, kan bli avgjerande for utfallet når Underhuset skal ta stilling til avtalen.

(©NPK)