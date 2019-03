USA: Framgang i Taliban-samtalar

utenriks

Utanom ein to dagars pause før førre helg, har forhandlingane gått føre seg på «dagleg basis, og det har vore framgang», opplyser talsperson Robert Palladino i amerikansk UD tysdag. Forhandlingane mellom dei to partane vart tekne opp att 25. februar.

Søndag sa ein talsperson for Taliban at samtalane går framover «steg for steg».

– Desse diskusjonane går framleis føre seg, og vi fokuserer på fire område som alle heng saman og som skal munne ut i ein framtidig avtale, seier Palladino. Han seier dei aktuelle problemstillingane gjeld terror, uttrekking av styrkar, dialog med afghanske styresmakter og våpenkvile.

USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad drog tilbake til Washington 28. februar, men samtalane har halde fram utan han.

