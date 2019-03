Amerikansk militærtopp åtvarar mot å tru at IS er knust

utenriks

– Gruppa er enno ikkje knust og er førebudd på å stå opp igjen, sjølv om den fysiske basen deira i Syria blir eliminert, seier Votel.

Han uttalte seg i Kongressen i Washington torsdag.

– Reduksjonen av det fysiske kalifatet er ein monumental militær prestasjon, men kampen mot IS og valdeleg ekstremisme er langt frå over og oppdraget vårt er framleis det same, sa Votel.

– IS-befolkninga som no blir evakuert frå den siste resten av kalifatet, er stort sett utan anger, faste i trua si og radikaliserte. Vi blir nøydde til å halde oppe ein årvaken offensiv mot denne vidt spreidde og oppdelte organisasjonen, sa han.

Det vekte stor merksemd då USAs president Donald Trump i desember erklærte at IS var nedkjempa og at USA skulle trekke soldatane sine ut av Syria. Det skjedde etter ein telefonsamtale mellom Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Sidan har likevel amerikanske tenestemenn moderert fråsegnene om tilbaketrekking, og i februar kom det meldingar om at rundt 400 amerikanske soldatar likevel skal bli igjen i landet.

USA har den siste tida hatt rundt 2000 soldatar i Syria, som har støtta dei fremste allierte i landet der, den kurdiskdominerte SDF-styrken. SDF har dei siste vekene drive ein omfattande offensiv mot det siste landområdet til IS, og ifølgje Votel har ekstremistgruppa no berre kontroll over rundt ein kvadratkilometer.

