Dansk politi siktar 14 for å ha delt video av Marokko-drap

– Østjyllands politi har samla og gjennomgått 118 førespurnader frå heile landet rundt deling av ein video av eit drap på ei kvinne. Det har ført til sikting mot i alt 14 personar, seier politiet i ei pressemelding.

Det var danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland som vart drepne under ein fjelltur ved Marrakech.

Norsk politi opplyser samtidig at Kripos har sett i verk si eiga etterforsking der formålet er å kartlegge hendingsgangen i størst mogleg grad, særleg å avdekke eventuelle samband til Noreg, Danmark eller dei to avlidne.

Kripos seier at dei har fått i overkant av 400 tips som for det meste omhandlar videoen av det eine drapet. Eitt formål med gjennomgangen har vore å sjå om deling og informasjon på videoen kan bidra til å kaste meir lys over drapshandlingane.

