Etterforskinga av spionsikta Frode Berg er ferdig

utenriks

Frode Berg vart arrestert i Moskva 5. desember 2017 og sikta for spionasje mot Russland. Han har sidan den gongen sete i eit fengsel øyremerkt personar som blir sett på som ein trussel mot russisk tryggleik.

Då Berg vart arrestert, hadde han på seg 3.000 euro i kontantar. Dette var pengar som russiske styresmakter meiner skulle brukast for å skaffe hemmelege opplysningar om den russiske nordflåten. Berg nektar straffskyld.

I romjula opplyste den russiske forsvararen til 63-åringen, advokat Ilja Novikov, at russiske tryggingsstyresmakter var i ferd med å ferdigstille etterforskinga og at rettssaka truleg ville starte i februar. Den 30. januar opplyste likevel politiet at dei først då var klare til å sende over saka til riksadvokaten. Då vart Frode Berg fengsla fram til 5. april.