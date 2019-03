Fleire kvinner i arbeid i Europa

utenriks

Skilnaden i delen kvinner og menn som er i arbeid, har minka kraftig i nesten alle EU-land sidan 2005, viser tal frå Eurostat.

I 2005 var rundt 42 prosent av arbeidsstokken i dei 28 landa kvinner, men denne delen hadde i 2017 stige til rundt 44 prosent.

Blant dei 19 landa i eurosona auka kvinnedelen frå 41,4 prosent til 44,4 prosent.

Tala viser likevel store forskjellar mellom landa. I Baltikum er kvinnedelen opp mot 47 prosent, medan han i Italia og Hellas er ned mot 40 prosent.

Kraftige endringar

Men også i landa sør i Europa har skilnaden minka kraftig, og det same er tilfelle i Irland.

Ungarn er det einaste EU-landet der delen kvinner i arbeid har minka sidan 2005. Då var delen 43,2 prosent, medan han i 2017 var nede på 42,4 prosent.

Nokre av endringane som fører til at skilnadene no minkar, byrja for fleire tiår sidan, seier økonom Barbara Petrongolo ved Queen Mary University i London. Mellom dei er høgare utdanningsnivå blant kvinner ei hovudårsak, meiner ho.

Eit viktig poeng er dessutan at fleire land har gått bort frå fabrikkindustri og over til serviceindustriar, som Petrongolo seier har hatt «ein svært kjønnsspesifikk effekt».

Finanskrisen ein faktor

Teknologiske framsteg, mellom dei utviklinga av tidsinnsparande hushaldsapparat, er og ein faktor.

Også finanskrisa, som slo hardt inn i ei rekke av EUs medlemsland, har ført til minkande skilnader, ifølgje økonom Emma Tominey ved University of York.

Den økonomiske krisa førte til at mange menn i fleire land, mellom dei Spania og Hellas, mista jobben, noko som dermed reduserte delen deira i arbeidsstokken.

Delen som slutta å jobbe som følgje av finanskrisa, var høgare blant menn enn kvinner, ifølgje tal frå OECD. Etter finanskrisa var det dermed fleire kvinner i arbeidsstokken enn menn.

(©NPK)